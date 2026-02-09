Cerignola | anziano spara in farmagricola poi si barrica e tiene le forze dell’ordine in allerta Ferito ricoverato

Un uomo di oltre ottant’anni ha aperto il fuoco in una farmagricola di Cerignola, ferendo un dipendente. Poi si è barricato in casa, tenendo in allerta le forze dell’ordine. La polizia ha circondato l’edificio, mentre il ferito è stato trasportato in ospedale. La situazione resta tesa, nessuna voce ufficiale sui motivi dell’episodio.

Cerignola è teatro di una drammatica situazione questo pomeriggio, con un uomo di oltre ottant'anni che si è barricato in un'abitazione dopo aver sparato a un dipendente all'interno di una farmagricola. L'incidente, avvenuto nella periferia della città foggiana, ha destato grande preoccupazione e ha mobilitato le forze dell'ordine, che hanno isolato l'area e avviato una trattativa con l'anziano. Il ferito è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale. La giornata a Cerignola, una cittadina del nord barese, è stata sconvolta da un evento che ha gettato nello sconforto la comunità locale.

Un uomo di oltre ottant’anni si è rifugiato in casa sua dopo una lite con un dipendente che è finita con una sparatoria.

Un uomo di 85 anni si è barricato in casa a Cerignola dopo aver sparato a un dipendente.

Spari a #cerignola, ferito un uomo in una farmacia agricola. Anziano si rifugia in casa: blitz dei carabinieri #sparicerignola #farmaciaagricola #anziano #feriti #sparatoria di Giuseppe de Filippo ph enzo maizzi facebook