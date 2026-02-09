Cercasi Saima disperatamente | fra memoria e speranza di tornare a tifare un libro accende i cuori del popolo dell’hockey

Milano si riempie di emozioni e ricordi mentre i tifosi della Saima si ritrovano per una serata speciale. Un libro dedicato alla squadra, ormai scomparsa, accende le speranze di rivedere un giorno la loro maglia in pista. Alla vigilia delle Olimpiadi invernali, i fan si sono radunati all’Arena Santa Giuli per la finale di campionato di hockey su ghiaccio, sperando che la passione non si spenga mai. La manifestazione ha portato un po’ di calore e nostalgia tra le mura del palazzetto.

Milano, 9 febbraio 2026 – Un libro dedicato a una squadra che non c’è. Alla vigilia delle Olimpiadi invernali la manifestazione organizzata dai tifosi della Saima in occasione delle finale di campionato di hockey su ghiaccio all’Arena Santa Giuli a ha riacceso le speranze e riscaldato i cuori del popolo degli appassionati milanesi. Uno degli organizzatori, Giorgio Prando, giornalista e supporter dei colori rossoblù, ha raccolto in una sorta di “pamphlet” aneddoti, ricordi e quadretti legati a partite, personaggi e luoghi da lui incontrati nella sua vicenda di fan dello sport e della squadra che, fra mille traversie, fino alla metà del decennio passato ha rappresentato Milano nell’hockey su ghiaccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

