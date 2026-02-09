La Cina continua a censurare gli attivisti pro-democrazia. Jimmy Lai, editore di Apple Daily e noto critico del Partito comunista, è stato condannato a 20 anni di carcere per collusione e sedizione. La decisione arriva in un momento di forte repressione contro chi si oppone al regime di Xi Jinping.

La Cina prosegue nell’obiettivo di censurare gli attivisti pro-democrazia nel Paese. Jimmy Lai, editore del quotidiano Apple daily e critico verso il Partito comunista guidato da Xi Jin Ping, è stato condannato a 20 anni di prigione per «collusione e sedizione». Il suo patrimonio è stimato intorno a 1 miliardo di dollari. Come si legge in un documento riassuntivo dei giudici, «dopo aver considerato la grave e seria condotta criminale di Lai, la Corte ha ritenuto che la pena totale per Lai nel presente caso dovesse essere di 20 anni di reclusione». Ma non è l’unico ad aver subito un provvedimento di questo tipo, visto che ultimamente altri due giornalisti cinesi, Liu Hu e Wu Yingjiao, sono stati arrestati per aver pubblicato un’inchiesta sulla corruzione di un funzionario comunista a Sichuan. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Censura cinese avanti senza sosta: condannato a 20 anni Jimmy Lai, editore pro-democrazia

Approfondimenti su Jimmy Lai

A Hong Kong, il magnate Jimmy Lai è stato condannato a 20 anni di carcere.

Jimmy Lai, fondatore di Apple Daily e simbolo del movimento pro-democrazia a Hong Kong, è stato condannato per collusione con forze straniere e cospirazione sediziosa.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Hong Kong, 20 anni di carcere per il magnate pro-democrazia Jimmy Lai. Per lui niente cortei o proteste. Neppure un’occupazione di liceo o di aula dell’università: perché lui combatte per la libertà x.com

Jimmy Lai è stato condannato a 20 anni di carcere: la corte di West Kowloon ha evitato l’ergastolo, la massima pena possibile, ma ha comminato a carico del fondatore dell’Apple Daily di Hong Kong, tra i principali attivisti pro-democrazia dell’ex colonia britan facebook