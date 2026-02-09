Cena Spettacolo con Delitto Lo specchio maledetto

Martedì 17 febbraio, un nuovo appuntamento con la cena spettacolo a tema delitto. Questa volta si svolge in un locale di Napoli e promette di coinvolgere i partecipanti in un gioco interattivo, dove devono scoprire chi ha commesso l’omicidio. È un evento a numero chiuso, quindi bisogna prenotare in anticipo chiamando i numeri indicati. Chi partecipa dovrà vestirsi a tema per rendere ancora più immersiva l’esperienza.

Menù1. TAGLIERE STENDINO DI PRELIBATEZZE € 22,00 BEVANDE ESCLUSE2. CENA (TAGLIERE + PRIMO) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE3. CENA VIP € 40,00 cadauno (minimo per 2 persone) CALICE DI PROSECCO + MAXI TAGLIERE ARTISTI( DIVERSE PRELIBATEZZE RISTICHE INCLISO SECONDO E CONTORNO)+ PRIMO PIATTO + DOLCETTI E FRUTTA + BEVANDE ESCLUSE4. MENU CHAMPAGNE € 75,00 cadauno (minimo per 2 persone)-TAGLIERE PRELIBATEZZE RUSTICHE + FRUTTA E DOLCETTI-BOTTIGLIA DI BERLUCCHI IL RE DELLE BOLLICINE METODO FRANCIACORTAESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA(ad ogni menù si deve aggiungere € 3,00 servizio e coperto)info 081662423cell.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Vieni a trascorrere una serata diversa con la cena-spettacolo con delitto

