Cecchino a Sarajevo l’80enne indagato ritratta | Mai stato in Bosnia e mai sparato ai civili

Un uomo di 80 anni, indagato per aver fatto il possibile in passato come cecchino a Sarajevo, si difende con forza. In un’intervista, l’uomo dice di non essere mai stato in Bosnia e di non aver mai sparato a civili. La sua versione contrasta con le accuse e riapre il caso, che ora torna sotto i riflettori.

Milano, 9 febbraio 2026 – "Non è vero che sono stato in Bosnia, non è vero che ho sparato ai civili". L' ex camionista (ora pensionato) ottantenne di Pordenone accusato di essere uno dei cecchini di Sarajevo negli anni della guerra nell ' ex Jugoslavia ha risposto con una sequela di "non è vero" a tutte le domande del procuratore Marcello Viola e del pm Alessandro Gobbis nell'interrogatorio di circa un'ora. Cecchini italiani a Sarajevo: “Ho visto turisti-killer, armi da caccia e abiti civili. I bambini nel mirino: mattanza sadica” In particolare, ha smentito le sue dichiarazioni ai giornali locali nelle quali aveva sostenuto di avere fatto delle trasferte in Bosnia tra il 1992 e il 1995 per “motivi di lavoro”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Giuseppe Vegnaduzzo, 80 anni, si difende con fermezza durante l’interrogatorio a San Vito al Tagliamento.

Questa mattina a Sarajevo, l'80enne Giuseppe Vegnaduzzo è stato ascoltato dai pubblici ministeri.

