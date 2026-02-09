Cecchini turisti in Bosnia legale 80enne interrogato a Milano | Ha ribadito la sua estraneità

L’80enne di Pordenone, interrogato a Milano, ha ribadito di essere estraneo alle accuse. Era stato chiamato in causa nell’ambito dell’inchiesta sui cosiddetti ‘cecchini del weekend’, un gruppo di persone che tra il 1992 e il 1995 avrebbe viaggiato da Trieste e altre zone d’Italia per sparare su civili a Sarajevo. Durante l’interrogatorio, l’uomo ha negato ogni coinvolgimento e ha detto di non aver mai preso parte a quelle azioni. La procura di Milano continua le indagini per chiarire i fatti.

In Procura a Milano l’interrogatorio dell’ uomo di 80 anni della provincia di Pordenone indagato per omicidio volontario aggravato da crudeltà e motivi abbietti nell’ inchiesta sui cosiddetti ‘cecchini del weekend’, un presunto gruppo di ‘turisti cecchini e cacciatori’ che fra 1992 e 1995 sarebbero partiti da Trieste e altre zone d’Italia per andare a sparare su donne e bambini a Sarajevo, la capitale bosniaca assediata durante la guerra nella ex Jugoslavia. “Il mio assistito ha risposto alle domande del pubblico ministero, ha ribadito la sua assoluta, ripeto assoluta estraneità ai fatti e confida che a questo punto la magistratura, e ci pare che sia così, diciamo al di là del clamore mediatico di questi momenti, verifichi a certi, vi ripeto, l’assoluta estraneità del mio assistito”, ha detto l’avvocato Giovanni Menegon, legale del presunto cecchino di Sarajevo, uscendo dal tribunale di Milano dopo l’interrogatorio davanti al procuratore capo, Marcello Viola e il Pm, Alessandro Gobbis. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cecchini turisti in Bosnia, legale 80enne interrogato a Milano: "Ha ribadito la sua estraneità" Approfondimenti su Bosnia Cecchini Cecchini turisti in Bosnia, 80enne lascia tribunale Milano dopo interrogatorio Un uomo di 80 anni di San Vito al Tagliamento ha lasciato il tribunale di Milano dopo un interrogatorio durato un’ora e mezza. “Cecchini del weekend” di Sarajevo, l’80enne indagato interrogato dai pm a Milano: «Tutto falso» Un uomo di 80 anni, ex camionista, è stato ascoltato dai pm di Milano nell’ambito dell’inchiesta sui cosiddetti “cecchini del weekend” a Sarajevo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Bosnia Cecchini Argomenti discussi: I cecchini per divertimento di Sarajevo, ora c'è un indagato per omicidio; Turisti cecchini a Sarajevo, indagato un 80enne di Pordenone. L’accusa: Sparava a civili inermi; Cecchini a Sarajevo, altri tre sospettati dagli inquirenti; Sarajevo, i sospetti dei pm su altri tre cecchini: c’è anche un banchiere. Cecchini turisti in Bosnia, 80enne lascia tribunale Milano dopo interrogatorioL'uomo di 80 anni di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, indagato per omicidio volontario continuato e aggravato in seguito all'inchiesta ... lapresse.it Cecchini turisti in Bosnia, legale 80enne interrogato a Milano: Ha ribadito la sua estraneità(LaPresse) In Procura a Milano l’interrogatorio dell’uomo di 80 anni della provincia di Pordenone indagato per omicidio volontario aggravato ... stream24.ilsole24ore.com Si riaccende la questione dei "turisti cecchini": interrogati a Milano facebook Un ex autotrasportatore di Pordenone è indagato a Milano nell’inchiesta sui “cecchini del weekend”, i “turisti” che pagavano per uccidere nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra il 1992 e il 1995 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.