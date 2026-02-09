Cecchini turisti in Bosnia 80enne lascia tribunale Milano dopo interrogatorio

Un uomo di 80 anni di San Vito al Tagliamento ha lasciato il tribunale di Milano dopo un interrogatorio durato un’ora e mezza. È indagato per omicidio volontario continuato e aggravato, nell’ambito di un’inchiesta che riguarda presunti cecchini italiani durante l’assedio di Sarajevo. L’uomo, con il volto coperto dalla mascherina, si è presentato in tribunale senza rilasciare dichiarazioni. Le accuse si basano sull’ipotesi che alcuni italiani sarebbero partiti dall’Italia per sparare sui civili in fuga,

L' uomo di 80 anni di San Vito al Tagliamento, in provincia di Pordenone, indagato per omicidio volontario continuato e aggravato in seguito all'inchiesta secondo cui, durante l'assedio di Sarajevo, sarebbero partiti dall'Italia dei 'cecchini del weekend' che avrebbero raggiunto la capitale bosniaca per sparare, a pagamento, sui civili in fuga, ha lasciato il Palazzo di giustizia dopo un'ora e mezzo di interrogatorio con il volto coperto da una mascherina chirurgica nera. L'anziano non ha rilasciato dichiarazioni.

