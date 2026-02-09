Cecchini in ex Jugoslavia la smentita dell' indagato | Non ho sparato ai civili

Questa mattina, un pensionato ottantenne di Pordenone è stato ascoltato in Procura a Milano. L’uomo, accusato di essere stato uno dei cecchini italiani durante l’assedio di Sarajevo, ha negato di aver sparato ai civili. Ha spiegato di non aver mai preso parte a quelle azioni e di voler chiarire la sua posizione.

AGI - Questa mattina, al quarto piano della Procura di Milano, è stato interrogato il pensionato ottantenne che vive nella provincia di Pordenone accusato di essere stato uno dei cecchini italiani quando Sarajevo era assediata durante la guerra nell'ex Jugoslavia. Il procuratore Marcello Viola e il pm Alessandro Gobbis hanno sentito l'ex camionista come indagato per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti e futili. L'uomo, cacciatore con sette armi trovate in casa dai Ros regolarmente detenute, difeso dall'avvocato Giovanni Menegon, ha scelto di non avvalersi della facoltà di rispondere e di dare la sua versione.

