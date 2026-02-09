Cecchini a Sarajevo l' 80enne Pordenonese | Non è vero nulla

Giuseppe Vegnaduzzo, l’80enne di San Vito al Tagliamento, ha negato di aver avuto qualsiasi ruolo nei fatti di Sarajevo negli anni ’90. Ha risposto alle domande dei magistrati, chiarendo di non essere coinvolto nell’inchiesta sui “cecchini del weekend”.

L'80enne di San Vito al Tagliamento Giuseppe Vegnaduzzo ha risposto alle domande dei magistrati in merito all'inchiesta sui “cecchini del weekend” a Sarajevo negli anni ‘90. L’uomo, interrogato in Procura a Milano, non solo ha negato di aver ucciso dei civili tra il '92 e il '95, ma ha anche.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Giuseppe Vegnaduzzo, 80 anni, si difende con fermezza durante l’interrogatorio a San Vito al Tagliamento.

Giuseppe Vegnaduzzo, un ottantenne di San Vito al Tagliamento, si difende con forza dalle accuse dei pm che lo coinvolgono nell’indagine sui presunti cecchini in Bosnia.

