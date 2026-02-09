C' è una guida per decifrare il canale di via Riva Reno

Il Consorzio dei Canali di Bologna, con il supporto di Ascom, ha distribuito una mini-guida per aiutare residenti e commercianti a capire cosa succede nel canale di via Riva Reno. La guida spiega che non si tratta di un guasto se il canale resta in secca e che l’acqua marrone non indica inquinamento. Molti si sono preoccupati vedendo il canale così, ma ora ci sono spiegazioni semplici e chiare per evitare allarmismi.

Il Consorzio Canali e Ascom lanciano il vademecum per residenti e turisti: "Non è un guasto se è in secca, non è inquinato se appare torbida" Non è un guasto se è in secca, non è inquinato se appare marrone. Il Consorzio dei Canali di Bologna, con il supporto di Ascom, lancia una mini-guida per rispondere ai dubbi di residenti e commercianti sul canale scoperto di via Riva Reno. Il cuore della guida punta a sfatare i pregiudizi, se vi fossero, legati alla natura delle acque. Il colore marrone, spesso scambiato per incuria, è in realtà un marchio: "L’acqua del canale Reno, derivata dal fiume omonimo, non è mai cristallina a causa delle caratteristiche argillose del nostro territorio", chiarisce il Consorzio nel vademecum, precisando che il fenomeno è dovuto al trasporto di limo e detriti durante le piene, quindi "torbido non vuol dire 'inquinato'".🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Via Riva Reno

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Via Riva Reno

