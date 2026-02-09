Il mercato delle trattative si infiamma a pochi giorni dalla chiusura. Kolo Muani e Mateta sono i nomi più caldi, con i club che cercano di chiudere gli ultimi affari prima della scadenza. Le voci si rincorrono, ma ancora niente di ufficiale. Intanto, i tifosi restano in attesa, sperando in qualche sorpresa dell’ultimo minuto.

2026-02-02 10:32:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: 20:53. Le trattative più importanti dell’ultimo giorno di mercato. Trattative e affari conclusi nell’ultimo giorno di mercato. 20:47. Lecce, è addio con Tete Morente. Tete Morente ha risolto il contratto che lo legava al Lecce fino al 30 giugno 2027. Possibile futuro in Spagna per lui. 20:40. Mirko Antonucci alla Salernitana. In Serie C, la Salernitana ha preso Mirko Antonucci: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver trovato l’accordo con lo Spezia Calcio per il trasferimento dell’attaccante Mirko Antonucci a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – da Kolo Muani a Mateta, aggiornamenti su trattative e affari last minute

Approfondimenti su Kolo Muani Mateta

La Juventus continua a spingere forte per portare Randal Kolo Muani a Torino.

La Juve sta facendo di tutto per convincere Kolo Muani a tornare a Torino.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Kolo Muani Mateta

Argomenti discussi: Openda da parte, ritorno su Kolo Muani: Juve, niente attaccanti low cost; ? CdS: Zirkzee o due sorprese: Morata e Benzema opzioni per la Juventus!. La situazione; CdS – Juventus ufficiale l’arrivo di Holm dal Bologna; Mercato Napoli suggestione ancora possibile | Manna tiene d’occhio un top svincolato.

Certi amori finiscono: perché Kolo Muani alla Juventus è saltato e cosa succede adessoRandal Kolo Muani non torna alla Juventus ad un anno di distanza dal colpo di calciomercato dello scorso inverno. juvedipendenza.net

Juventus, non è finita per Kolo Muani: scambio col PSG | CMLa Juve chiude con gli arrivi di Boga e Holm, senza però il bomber richiesto da Spalletti per completare l’attacco. L’ex Ct della Nazionale si affiderà quindi a David e Openda, in attesa del rientro a ... calciomercato.it

Kolo Muani Juve La pista non tramonta facebook

Il Tottenham blocca il ritorno di Kolo Muani alla Juventus Per @fabriziorom il discorso può essere solo rimandato alla prossima estate Segui 4-3-2-1 powered by SisalTipster su #DAZN #KoloMuani #Juventus #SerieAEnilive #DeadlineDay x.com