CdS – da Kolo Muani a Mateta aggiornamenti su trattative e affari last minute

Il mercato delle trattative si infiamma a pochi giorni dalla chiusura. Kolo Muani e Mateta sono i nomi più caldi, con i club che cercano di chiudere gli ultimi affari prima della scadenza. Le voci si rincorrono, ma ancora niente di ufficiale. Intanto, i tifosi restano in attesa, sperando in qualche sorpresa dell’ultimo minuto.

2026-02-02 10:32:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del Corriere dello Sport: 20:53. Le trattative più importanti dell’ultimo giorno di mercato. Trattative e affari conclusi nell’ultimo giorno di mercato. 20:47. Lecce, è addio con Tete Morente. Tete Morente ha risolto il contratto che lo legava al Lecce fino al 30 giugno 2027. Possibile futuro in Spagna per lui. 20:40. Mirko Antonucci alla Salernitana. In Serie C, la Salernitana ha preso Mirko Antonucci:  “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver trovato l’accordo con lo Spezia Calcio per il trasferimento dell’attaccante Mirko Antonucci a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Juventus: trattative aperte per Kolo Muani

La Juventus continua a spingere forte per portare Randal Kolo Muani a Torino.

Juve-Tottenham: ultima chiamata per Kolo Muani. Le alternative last minute di Comolli

La Juve sta facendo di tutto per convincere Kolo Muani a tornare a Torino.

Argomenti discussi: Openda da parte, ritorno su Kolo Muani: Juve, niente attaccanti low cost; ? CdS: Zirkzee o due sorprese: Morata e Benzema opzioni per la Juventus!. La situazione; CdS – Juventus ufficiale l’arrivo di Holm dal Bologna; Mercato Napoli suggestione ancora possibile | Manna tiene d’occhio un top svincolato.

Certi amori finiscono: perché Kolo Muani alla Juventus è saltato e cosa succede adessoRandal Kolo Muani non torna alla Juventus ad un anno di distanza dal colpo di calciomercato dello scorso inverno. juvedipendenza.net

cds da kolo muaniJuventus, non è finita per Kolo Muani: scambio col PSG | CMLa Juve chiude con gli arrivi di Boga e Holm, senza però il bomber richiesto da Spalletti per completare l’attacco. L’ex Ct della Nazionale si affiderà quindi a David e Openda, in attesa del rientro a ... calciomercato.it

