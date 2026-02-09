Cavalla fa un volo di 4 metri e finisce in un torrente | salvata dai vigili del fuoco Il video

Una cavalla è finita in un torrente a Ponte Parrano, a Nocera Umbra. La bestia ha fatto un volo di circa 4 metri prima di cadere nel fiumiciattolo. Fortunatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti in tempo per salvarla. Il video della scena sta facendo il giro sui social.

Nocera Umbra  (Perugia), 9 febbraio 2026 – Disavventura a lieto fine per una cavalla caduta in un fiumiciattolo a Ponte Parrano (comune di Nocera Umbra). L’animale era caduto per il cedimento della recinzione del maneggio, compiendo un volo di circa 4 metri. Cavalla cade in un torrente, il video del salvataggio A causa dell'acqua gelida e del fondo scivoloso, la cavalla non riusciva a rialzarsi autonomamente. A soccorrerla sono stati i vigili del fuoco che l’hanno hanno tratta in salvo, ancora viva, utilizzando apposite fasce e un verricello. L'animale è stato infine affidato alle cure del veterinario per gli accertamenti del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

