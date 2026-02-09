Catastrofe De Zerbi | difesa altissima e 0-5 col Psg il processo ormai è aperto

La partita contro il Psg si è chiusa con un pesante 0-5, e il tecnico del club italiano rischia di perdere la sua posizione. La difesa si è smantellata sotto i colpi degli avversari e le critiche si fanno sempre più dure. Ora la domanda è: quanto ancora può resistere De Zerbi?

Ora per De Zerbi si fa durissima. E' come se stesse crollando tutto il Dezerbismo, un pezzo alla volta (esisterà un Dezerbismo, no?). Il Marsiglia ha perso 5-0 al Parco dei Principi il Marsiglia. Ma non ha solo perso. Si è sciolto. La Classique contro il Psg doveva essere l'ultima ancora in una stagione già piena di crepe. È diventata la foto definitiva del crollo. E al centro della foto c'è lui, De Zerbi. L'eliminazione dalla Champions a Bruges, maturata tra prestazione opaca e tensioni interne, aveva già incrinato tutto. A Parigi è arrivata la sentenza: addio titolo, podio a rischio, identità smarrita.

