Catania 48enne ferito a colpi di pistola nel Villaggio Dusmet | arrestato dopo il ricovero

Un uomo di 48 anni è stato ferito a colpi di pistola nel quartiere Villaggio Dusmet a Catania. L’uomo, con precedenti giudiziari, è stato ricoverato in ospedale e poco dopo è stato arrestato dalla polizia. L’agguato si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, e ancora non sono chiare le ragioni dell’episodio. Gli agenti stanno indagando per ricostruire la dinamica e trovare eventuali complici.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L'episodio nel quartiere Villaggio Dusmet. Un uomo di 48 anni, con precedenti giudiziari rilevanti, è rimasto ferito nel pomeriggio di ieri a Catania in seguito a un agguato a colpi di pistola. Il fatto si è verificato nella zona del Villaggio Dusmet, dove sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco. Il ferimento e i soccorsi. La vittima è stata raggiunta da un proiettile alla coscia. Dopo lo sparo, secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato soccorso da un conoscente, che lo ha accompagnato in auto al pronto soccorso dell' Ospedale Cannizzaro. Le condizioni cliniche non sono apparse gravi fin dai primi accertamenti medici.

