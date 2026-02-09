Castellana Grotte batte Terni 3-2 | Iervolino in evidenza con 26 punti

La Castellana Grotte batte Terni 3-2 in una partita combattuta fino all’ultimo punto. Iervolino ha avuto un ruolo chiave con 26 punti, aiutando la squadra a conquistare la vittoria dopo una sfida lunga e intensa. La partita si è decisa solo nel quinto set, con i padroni di casa che sono riusciti a capovolgere una situazione difficile.

La prima frazione è stata caratterizzata da equilibrio e contenuti agonistici elevati, con entrambe le squadre attente a non lasciare margini agli avversari. **La difesa e la compattezza di Castellana Grotte** hanno frenato gli attacchi avversari, permettendo ai padroni di casa di prevalere sul finale per 25-21, grazie a una chiusura offensiva efficace e a una gestione impeccabile dei momenti chiave. Nel secondo parziale i Dragoni hanno fatto valere il ritmo e la qualità del proprio gioco, chiudendo rapidamente il set in favore dei padroni di casa per 25-15. **L'andamento è stato ampio e senza imboccare deviazioni**, con la squadra di casa che ha controllato la situazione dal primo punto, costringendo gli avversari a inseguire per tutto il tempo.

