Cassino Amore senza confini

Da frosinonetoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 14 febbraio, il Caffè Letterario Apeiron a Cassino si prepara a una serata di San Valentino diversa dal solito. Tra poesie d’amore, il profumo del tè e l’estrazione di premi, l’evento si rivolge a chi ha attivato la Tessera Apeiron. Un modo semplice per trascorrere la giornata con un tocco di poesia e convivialità, lontano dai classici festeggiamenti.

Sabato 14 febbraio appuntamento al Caffè Letterario Apeiron, al Palazzo della Cultura di Cassino, per un San Valentino diverso.Co sarà infatti una serata speciale tra i versi di poesie d’amore, il profumo del  tè  e l'estrazione dei premi riservata a chi ha attivato la  Tessera Apeiron -.🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Cassino Amore Senza Confini

Alfred Hitchcock e l’Isola Comacina. Il mistero di un amore lungo 50 anni. Cinema senza confini nell’ex chiesa

Alfred Hitchcock e l’Isola Comacina si incontrano attraverso un progetto che unisce cinema e arte in un luogo insolito.

Cucine da incubo senza confini su TV8: Cannavacciuolo oltrepassa i confini italiani

Cucine da incubo su TV8 ritorna con una nuova stagione, questa volta oltrepassando i confini italiani.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Las Vegas Casino Heist: Armed Robbers on the Run

Video Las Vegas Casino Heist: Armed Robbers on the Run

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.