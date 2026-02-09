Cassino Amore senza confini

Sabato 14 febbraio, il Caffè Letterario Apeiron a Cassino si prepara a una serata di San Valentino diversa dal solito. Tra poesie d’amore, il profumo del tè e l’estrazione di premi, l’evento si rivolge a chi ha attivato la Tessera Apeiron. Un modo semplice per trascorrere la giornata con un tocco di poesia e convivialità, lontano dai classici festeggiamenti.

Sabato 14 febbraio appuntamento al Caffè Letterario Apeiron, al Palazzo della Cultura di Cassino, per un San Valentino diverso.Co sarà infatti una serata speciale tra i versi di poesie d'amore, il profumo del tè e l'estrazione dei premi riservata a chi ha attivato la Tessera Apeiron -.

