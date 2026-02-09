Casse non brilla in Combinata | 14° in coppia con Saccardi

La giornata di lunedì 9 febbraio si conclude senza medaglie per lo sci alpino italiano nella combinata a squadre maschile. La coppia formata da Casse e Saccardi si piazza al 14° posto, lontano dai podi, dopo una gara poco brillante. Dopo i successi in discesa libera, questa volta gli atleti italiani non sono riusciti a fare meglio.

Dopo l’abbuffata di medaglie in discesa libera con due bronzi e un argento includendo sia il maschile che il femminile, la combinata a squadre maschile di lunedì 9 febbraio non porta podi allo sci alpino italiano. Nonostante la grande occasione dopo l’ottima prima manche, la coppia composta da Franzoni (discesa libera) e Vinatzer (slalom) non concretizza il miglior tempo ottenuto dal discesista già argento e cede la vittoria alla coppia svizzera con van Allmen (già campione olimpico in discesa sulla Stelvio) e Nef, quarti dopo il primo round ma impeccabili nel secondo. I migliori italiani sono Paris e Sala, che si classificano al 5° posto assoluto, ma ad oltre un secondo di distacco dalla vetta.🔗 Leggi su Bergamonews.it

L’Italia aspetta con trepidazione la combinata a squadre di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la combinata a squadre maschile dello sci alpino introduce una novità: due atleti lavorano insieme in due diverse fasi della gara.

