Cassano cambia idea su Dimarco e lo elogia pubblicamente. L’ex attaccante dell’Inter ammette di aver rivisto il suo giudizio e ora considera il difensore nerazzurro “impressionante”. Le sue parole arrivano in un momento in cui Dimarco si sta confermando sempre più come punto fermo della squadra.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il giorno dopo il netto successo dei nerazzurri sul campo del Sassuolo, le reazioni del mondo del calcio non si sono fatte attendere. Durante l’ultima puntata di “Viva el Futbol” (fonte ufficiale delle dichiarazioni), il sempre schietto Antonio Cassano, ex talento purissimo di Bari Vecchia che ha vestito le maglie dei club più prestigiosi al mondo, ha voluto dedicare un elogio speciale a uno dei protagonisti assoluti della Beneamata. Federico Dimarco: il fattore aggiunto dei meneghini. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cassano esalta Dimarco: «Ho cambiato idea su di lui: è impressionante!»

Approfondimenti su Cassano Dimarco

Durante una conferenza stampa, Giorgia Meloni si è detta sorpresa dalla posizione espressa dall’europarlamentare Roberto Vannacci, critico nei confronti del decreto che autorizza l’invio di armi a Kiev.

Dopo la partita tra Juventus e Pafos, l'allenatore Spalletti ha tenuto una conferenza stampa in cui ha commentato l'andamento della squadra e le sue impressioni, evidenziando le potenzialità del gruppo e condividendo le sue impressioni sull'intervallo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cassano Dimarco

Cassano: 'Ho fatto tante c...e, ma non sono scemo. Non mi ritiro, cercatemi entro settembre...'Antonio Cassano non lascia il calcio. Fantantonio lo ribadisce in un'intervista a La Stampa: La vita è fatta di scelte. Anche professionali. Si può farne una che si ritiene giusta e poi ripensarci, è ... calciomercato.com

Cassano: Inter, consiglio a Chivu di passare al 4-2-3-1. Fuori Bastoni, Dimarco e BarellaDurante l'ultima puntata del podcast Viva el futbol, l'ex attaccante di Roma, Milan e Inter Antonio Cassano si è soffermato sul complicato momento della formazione nerazzurra, reduce dalla sconfitta ... calciomercato.com

BONI ESALTA DELLA VALLE «Ha mandato a pescare la difesa Olimpia. Mi ha fatto godere [...] È la guardia più decisiva del campionato. Lo metto nella scia dei Riva, dei Myers, dei Pozzecco, Esposito, Gentile e... Boni». facebook