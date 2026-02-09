Caso Sangiuliano gli avvocati di Boccia | Nessuno stalking era l’ex ministro a dichiararsi follemente innamorato – Video

Gli avvocati di Boccia replicano alle accuse di stalking e spiegano che non c’è nulla di illecito. Sostengono che tutto sia nato dai sentiment di Boccia, che si era dichiarato follemente innamorato dell’ex ministro Sangiuliano. La difesa sottolinea che non ci sono comportamenti persecutori e che non c’è motivo di preoccuparsi. La vicenda continua a tenere banco, tra smentite e chiarimenti.

"Non siamo assolutamente preoccupati e siamo convinti che non ci sia alcuna condotta illecita, alcun atto persecutorio. Noi dimostreremo che dagli inizi di giugno del 2024 era l'allora ministro a proporle in primis la nomina e successivamente già dalla settimana dopo si dichiarava follemente innamorato e quindi, a meno che non sono cambiati i canoni dello stalking, a me non risulta che una persona che è sottoposta a stalking e dichiara di avere paura manda ogni giorno in maniera quasi asfissiante, azzarderei adolescenziale, messaggi con cuoricini. Quindi c'è una discrasia in tal senso. Stesso discorso per quanto riguarda le lesioni".

