Caso Sangiuliano Boccia rinviata a giudizio suoi legali negano le accuse | Nessuno stalking era l’ex ministro a dirsi follemente innamorato

Il caso tra l’ex ministro della Cultura e l’imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia passa in tribunale. Il gup di Roma ha deciso di rinviare a giudizio Boccia per stalking, lesioni e interferenze illecite. Il processo si terrà il 6 ottobre. I legali di Boccia negano ogni accusa e insistono: “Nessuno stalking, era l’ex ministro a dirsi follemente innamorato”.

Una storia che per mesi è rimasta ai margini del dibattito pubblico entra ora ufficialmente in tribunale. Con la decisione del gup di Roma di rinviare a giudizio Maria Rosaria Boccia, la vicenda che coinvolge l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano esce dalla fase delle denunce e delle accuse ed entra nel vivo del processo. Gli inquirenti contestano a Boccia una progressiva escalation di richieste. In prima battuta, quello che sembra fosse un tentativo di ottenere una collaborazione lavorativa con nomina fiduciaria, che avrebbe giustificato una presenza quotidiana negli uffici ministeriali.

