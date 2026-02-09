Caso Sangiuliano avvocati Boccia | Incriminazione davvero fumosa

Questa mattina a Roma si svolge l’udienza preliminare nel caso Sangiuliano. Maria Rosaria Boccia, che si presenta in tribunale, dice di lasciare parlare i suoi avvocati. Intanto, gli avvocati di Boccia commentano che l’incriminazione contro di loro è “davvero fumosa”, lasciando intendere che ci sono poche basi concrete per le accuse. La discussione si svolge in un clima teso, con i difensori che cercano di smontare le accuse e di chiarire la posizione dei loro assistiti.

“Possono parlare loro”. Maria Rosaria Boccia, arrivando in tribunale a Roma per l’udienza preliminare per il caso Sangiuliano, lascia parlare i suoi avvocati. “Non siamo preoccupati – dice Francesco Di Deco, uno dei due legali – dimostriamo che le condotte che vengono ascritte a lei, soprattutto per quanto riguarda gli atti persecutori, sono assolutamente infondate. La procura fa un discorso contestando da maggio 2024, noi dimostreremo dai principi di giugno 2024 era l’allora ministro a proporle in primis la nomina, e già la settimana dopo si dichiarava follemente innamorato. A meno che non sono cambiati i canoni, a me non risulta che una persona sottoposta a stalking e dichiara di aver paura, mandi ogni giorno in maniera quasi asfissiante, e azzarderei quasi adolescenziale, ma queste sono valutazioni mie, messaggi con cuoricini dichiarandosi innamorato come non ha amato le due precedenti mogli. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Oggi si è aperta l’udienza preliminare per Maria Rosaria Boccia, l’imprenditrice campana accusata di aver perseguitato e diffamato l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

La procura di Roma sta indagando su Maria Rosaria Boccia e un giornalista per aver diffuso un audio privato di Gennaro Sangiuliano e sua moglie.

Sangiuliano, gli avvocati di Boccia: Accuse inventate, nessuno stalking

