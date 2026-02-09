Caso Epstein Maxwell testimonia al Congresso | si è avvalsa della facoltà di non rispondere

Ghislaine Maxwell sceglie di non rispondere durante il suo interrogatorio davanti al Congresso. La donna, coinvolta nel caso Epstein, si è limitata a esercitare il diritto di non rispondere a tutte le domande poste dai senatori. La sua decisione ha lasciato molti a chiedersi cosa ci sia dietro questa scelta, mentre il caso continua a far discutere negli Stati Uniti.

Ghislaine Maxwell, figura chiave nel caso Epstein, si è avvalsa del diritto di non rispondere a nessuna domanda durante la sua testimonianza davanti a una commissione del Congresso statunitense il 9 febbraio 2026. L'audizione, attesa da tempo, si è conclusa rapidamente con la sua decisione di invocare il Quinto Emendamento della Costituzione americana, che protegge i cittadini dall'autoincriminazione. Questa mossa solleva ulteriori interrogativi sulla rete di relazioni e sugli abusi commessi da Jeffrey Epstein, il finanziere statunitense morto in carcere nel 2019. La scena si è presentata tesa fin dall'inizio.

