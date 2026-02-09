L’avvocato di Maxwell dice che solo lei può chiarire se Trump e Clinton sono innocenti. La questione si riaccende dopo che si parla di una possibile grazia in cambio di una deposizione che potrebbe scagionare alcuni protagonisti della vicenda Epstein. La situazione resta intricata e tutta da seguire.

La grazia in cambio di una deposizione che scagioni Donald Trump e altri da qualsiasi sospetto nella vicenda Epstein. E’ la richiesta avanzata dall’avvocato di Ghislaine Maxwell, David Oscar Markus, davanti alla commissione di Vigilanza della Camera e poi reiterata con un post su X. “La signora Maxwell è pronta a parlare in modo completo e onesto se le verrà concessa la grazia dal presidente Trump. Solo lei può fornire il resoconto completo. Ad alcuni potrebbe non piacere ciò che sentiranno, ma la verità è importante. Ad esempio, sia il presidente Trump che il presidente Clinton sono innocenti di qualsiasi illecito”, ha affermato il legale della ex fidanzata e complice di Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein, avvocato Maxwell: “Solo lei può chiarire innocenza di Trump e Clinton”

Nuovi documenti sul caso Epstein rivelano come Ghislaine Maxwell abbia finanziato gli ex presidente Bill Clinton.

Maxwell si presenta davanti ai giudici e risponde alle domande sulla sua relazione con Jeffrey Epstein.

