Casa Cervi online il Bando di selezione per il Festival di Resistenza 2026

È stato pubblicato online il bando per partecipare alla XXV edizione del Resistenza Teatro Festival 2026, il festival dedicato alla memoria e alla resistenza. Le iscrizioni sono aperte e possono partecipare compagnie teatrali e artisti interessati a portare il loro lavoro in scena durante l’evento. La manifestazione, organizzata dall’Istituto Alcide Cervi in collaborazione con Cooperativa Boorea, si terrà nel 2026 e si inserisce nelle celebrazioni dell’anno dedicato alla memoria storica.

È online il Bando di selezione per partecipare alla XXV edizione del Resistenza Teatro Festival 2026, Premio Museo Cervi - Teatro per la Memoria, promosso da Istituto Alcide Cervi in collaborazione con Cooperativa Boorea, la cui prossima edizione, che rientra nell'anno delle celebrazioni per.

