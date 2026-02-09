Carta d’identità elettronica il 22 febbraio nuovo open day | la cartacea fuori uso dal 3 agosto

Il 22 febbraio si terrà un nuovo open day dedicato alla Carta d’identità elettronica. Le vecchie carte cartacee non saranno più valide dal 3 agosto 2026, anche se non sono ancora scadute. La data si avvicina e chi deve rinnovare o ottenere il nuovo documento dovrebbe prepararsi, perché dopo quella data le vecchie carte non serviranno più.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si ricorda che le Carte d'Identità cartacee perderanno definitivamente validità a partire dal 3 agosto 2026, indipendentemente dalla data di scadenza indicata sul documento stesso, diventando in questo modo inutilizzabili. Pertanto il Comune di Benevento ha deciso di incrementare gli Open Day per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica. Dopo l'apertura straordinaria di domenica 8, quindi, ne è stata prevista un'altra per domenica 22 febbraio. Anche in tale occasione gli uffici anagrafici di piazzale Iannelli resteranno aperti dalle ore 8:00 alle ore 18:00 in modo da permettere di ottenere il documento di riconoscimento elettronico anche ai tanti cittadini che per questioni lavorative non possono recarsi presso gli sportelli nei giorni feriali.

