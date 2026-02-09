CarPlay si potenzia | chatbot AI di terze parti a bordo per un’esperienza di guida più intelligente e sicura

Apple amplia le funzioni di CarPlay, permettendo l’uso di chatbot di terze parti come ChatGPT, Claude e Gemini. Ora, in auto si può interagire con assistenti virtuali più avanzati, rendendo la guida più sicura e intelligente. La novità potrebbe cambiare davvero il modo di usare il sistema di infotainment, portando i chatbot direttamente nel cruscotto.

Apple sta per rivoluzionare l’esperienza di guida con CarPlay, aprendo il sistema di infotainment all’integrazione di chatbot di terze parti come ChatGPT, Claude e Gemini. Questa novità, annunciata il 9 febbraio 2026, permetterà agli utenti di accedere a funzionalità avanzate di intelligenza artificiale in modalità hands-free, pur mantenendo il controllo completo del veicolo. L’implementazione è prevista nei prossimi mesi, in concomitanza con un significativo aggiornamento di Siri. Un cambiamento epocale si prospetta all’orizzonte per gli automobilisti che utilizzano CarPlay. Fino ad oggi, l’ecosistema di Apple in auto era limitato a un numero ristretto di applicazioni focalizzate principalmente su navigazione, musica e messaggistica.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

