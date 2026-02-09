Caro Mattarella la medaglia della melassa è sua

Il presidente Sergio Mattarella si trova al centro di una polemica insolita. Qualcuno gli ha scritto una lettera per dirgli che la “medaglia della melassa” è sua. La frase sembra simbolica, ma il messaggio è chiaro: c’è chi percepisce una situazione difficile o confusa attorno alla sua figura. Nel mentre, Mattarella deve affrontare anche questa nuova provocazione, che mette in luce le tensioni che circondano la sua figura pubblica.

Caro presidente Mattarella, le scrivo perché sono preoccupato per lei: non dev’essere facile sopravvivere all’ondata di melassa che la sta travolgendo. Dopo la cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi, per dire, lei è diventato «il volto umano nell’era della disumanizzazione», «un modello di pace al tempo delle guerre», il «nuovo Pertini » ma anche «il Bearzot d’Italia», il «custode vero del nostro sport», dotato di «evidente simpatia umana», ma anche conoscitore «a menadito delle regole del tennis, della pallavolo e di una quantità imprecisata di discipline minori» (ma certo, le discipline minori: non è stato forse lei a scrivere le regole del curling?). 🔗 Leggi su Laverita.info

