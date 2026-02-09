Carnevale nelle piazze di Impruneta e Tavarnuzze

Sabato 14 febbraio le piazze di Impruneta e Tavarnuzze si riempiono di festa. Le strade si trasformano in spazi vivaci, pieni di colori, musica e maschere. Tante persone si riversano nelle vie per partecipare ai festeggiamenti di Carnevale, con sorrisi e allegria. La piazza di Impruneta e quella di Tavarnuzze si animano con giochi, carri e tanta voglia di divertirsi. È un’occasione per grandi e piccini di trascorrere una giornata di spensieratezza.

Sabato 14 febbraio le piazze di Impruneta e Tavarnuzze si trasformano in spazi condivisi, animati da colori, musica e maschere. Un pomeriggio pensato per vivere il Carnevale come occasione di incontro e partecipazione.In piazza Buondelmonti e sotto il Loggiato del Pellegrino, la Pro Loco di.

L’Impruneta Tavarnuzze si distingue nella Coppa Toscana di Seconda Categoria, qualificandosi per i quarti di finale.

La Riviera si prepara a celebrare il Carnevale con un calendario ricco di eventi che coinvolgono sia il centro storico di Rimini sia le località balneari.

