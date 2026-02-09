carnevale la festa diventa gustosa

Il Carnevale porta in tavola dolci diversi a seconda delle regioni italiane. Ogni zona segue le proprie usanze e tradizioni antiche, creando un mix di sapori e ricette. Ci sono comunque alcune specialità che si trovano un po’ ovunque, diventando simboli della festa.

A Carnevale il racconto della tavola cambia da regione a regione, seguendo usi locali e tradizioni antiche: esistono dolci iconici capaci di attraversare confini geografici e culturali. Tra questi, protagoniste indiscusse sono le Frappe: sottili sfoglie fritte, fragranti e leggere, completate da una delicata pioggia di zucchero a velo. Cambiano forma e nome a seconda del territorio: Frappe in Umbria e nelle Marche, Chiacchiere o Bugie in Liguria, Sfrappole in Romagna, Cenci in Toscana, Intrigoni a Reggio Emilia, ma restano una presenza costante, da nord a sud, lungo tutta la Penisola. A contendersi il titolo di dolce simbolo del Carnevale anche le Castagnole: piccole sfere di pasta fritta, irresistibili sia nella versione più semplice oppure arricchite da morbidi ripieni di crema o ricotta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

