Carnevale di Schignano | maschere di legno e riti ancestrali nella Valle Intelvi lombarda

Nelle strade di Schignano, i residenti si preparano a vivere il tradizionale carnevale. Le maschere di legno, scolpite a mano, vengono tirate fuori dai magazzini e indossate per le vie del paese. I riti antichi tornano a rivivere, tra balli e sfilate che richiamano le tradizioni di un tempo. La festa attira visitatori da tutta la zona, curiosi di vedere i costumi e scoprire le leggende legate a questo evento. Tutto si svolge in modo semplice, come da secoli, tra musica,

Nelle pieghe della Valle Intelvi, dove le montagne lombarde sfiorano il confine svizzero, un piccolo borgo di pietra si prepara ogni anno a una trasformazione. Schignano, appena 650 metri sopra il livello del mare, diventa teatro di uno dei carnevali più antichi e autentici d’Italia. Non aspettatevi carri allegorici né coriandoli multicolore: qui la festa è rito, memoria collettiva che si tramanda di generazione in generazione attraverso maschere di legno intagliate a mano e personaggi che incarnano secoli di storia. Le maschere parlano il linguaggio del silenzio. Il Carnevale di Schignano è una rappresentazione teatrale senza parole, dove ogni gesto comunica più di mille discorsi. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Il Carnevale di Schignano è un’antica tradizione della Val d’Intelvi, caratterizzata da maschere di legno e rituali secolari.

