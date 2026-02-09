Carnevale di Pontecorvo 2026

Il Carnevale di Pontecorvo si prepara a scatenare l’entusiasmo. La 74^ edizione si terrà tra il 12, 15 e 22 febbraio, con tre giornate di festa che promettono di coinvolgere grandi e piccini. Le strade si riempiranno di carri allegorici, musica e allegria, mentre le persone si mettono in viaggio per vivere appieno questa tradizione ormai consolidata. La città si anima con colori, sorrisi e tanta voglia di divertirsi.

🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Carnevale Pontecorvo Pontecorvo, A Carnevale ogni pranzo vale…! Il Carnevale di Pontecorvo torna con la sua 74ª edizione, offrendo un momento di festa e tradizione per tutta la comunità. Pulizie Intensive: il programma del 2026 parte da Pontecorvo A partire da questo mese, il Comune di Padova e AcegasApsAmga avviano il programma "Pulizie Intensive" nella zona di Pontecorvo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Highlights Carnevale di Pontecorvo (FR) Ultime notizie su Carnevale Pontecorvo Argomenti discussi: Pontecorvo. Il maltempo mette in pausa il Carnevale. Slitta la sfilata; 3 feste di Carnevale da non perdere nel Lazio per vivere giornate di allegria; Sagre nel Lazio a febbraio, idee per un grande inverno; Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma: tutte le sfilate, le date e gli eventi da non perdere. Il maltempo mette in pausa il Carnevale. Slitta la sfilataIl Carnevale Storico di Pontecorvo si prende una breve pausa forzata prima di entrare nel vivo. Le avverse condizioni meteorologiche previste nei prossimi giorni hanno infatti portato l'Amministrazion ...

