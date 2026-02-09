Carnevale dei Sapori | a Isola delle Femmine sagra del Cannolo e del Vino

Da palermotoday.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Isola delle Femmine torna il “Carnevale dei Sapori”, la due giorni dedicata ai dolci e ai vini locali. Il 14 e 15 febbraio, le strade si riempiranno di stand con cannoli, vini e specialità siciliane. La manifestazione, organizzata dalla Sikania Eventi, promette di attirare tanti curiosi e appassionati della buona cucina.

“Carnevale dei Sapori” a Isola delle Femmine il 14 e 15 febbraio. La manifestazione, organizzata dalla Sikania Eventi E.T.S. in collaborazione con la Pro Loco e il Patrocinio gratuito del Comune, è un’iniziativa culturale ed enogastronomica finalizzata alla valorizzazione delle tradizioni.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

