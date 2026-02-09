Carnevale dei Sapori | a Isola delle Femmine sagra del Cannolo e del Vino

A Isola delle Femmine torna il “Carnevale dei Sapori”, la due giorni dedicata ai dolci e ai vini locali. Il 14 e 15 febbraio, le strade si riempiranno di stand con cannoli, vini e specialità siciliane. La manifestazione, organizzata dalla Sikania Eventi, promette di attirare tanti curiosi e appassionati della buona cucina.

“Carnevale dei Sapori” a Isola delle Femmine il 14 e 15 febbraio. La manifestazione, organizzata dalla Sikania Eventi E.T.S. in collaborazione con la Pro Loco e il Patrocinio gratuito del Comune, è un’iniziativa culturale ed enogastronomica finalizzata alla valorizzazione delle tradizioni.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Carnevale Di Sapori

Domani, 21 aprile, i lavoratori dello stabilimento Heidelberg Materials di Isola delle Femmine hanno proclamato uno sciopero di due ore.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Carnevale Di Sapori

Argomenti discussi: Maccheronata di Carnevale: Festa e Sapori a Ledro; Formigine si maschera: al via la 68ª edizione del Carnevale dei Ragazzi; Note di violino, maschere e sapori: il Carnevale tra tagliatelle, cappelletti e Sangiovese; Carnevale 2026: domani festa sull’acqua, maschere, cultura e sapori per Olympus – Alle origini del gioco.

Carnevale 2026 in Umbria: dove vedere le sfilate dei carri più belle (da Perugia a Foligno) e l’evento per famiglie tra i dinosauri a GubbioScopri il Carnevale 2026 in Umbria: eventi, carri, laboratori e feste per famiglie e bambini da Perugia a Terni. Tradizioni, sapori e divertimento per tutte le età! nostrofiglio.it

Carnevale 2026 a Co-Ro, ecco il programma completo e gli eventi per famiglieSi svolge dal 12 al 22 febbraio con eventi dedicati a bambini, famiglie e cittadini. Il programma include sfilate di carri allegorici, animazione in villa comunale, spettacoli teatrali e tematici, int ... ecodellojonio.it

Festa di Carnevale al Torrione dei Sapori Cena di Martedì Grasso – 17 febbraio Ci sono serate che nascono per essere vissute fino in fondo. Martedì Grasso vi aspettiamo per una cena speciale, dove il gusto incontra la leggerezza del Carnevale, tra sapo facebook

Terzultima domenica di Carnevale a Ivrea tra suoni, sapori e voglia di festa x.com