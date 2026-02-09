Carnevale dei Desideri Circa 3.000 persone alla festa in piazza Saffi | Atmosfera magica

Circa 3.000 persone si sono radunate ieri pomeriggio in piazza Saffi per il Carnevale dei Desideri. Nonostante il cielo nuvoloso e la minaccia di pioggia, la festa si è svolta senza problemi. La piazza si è riempita di colori, musica e allegria, creando un’atmosfera magica per tutti i presenti.

Circa 3.000 persone hanno affollato piazza Saffi ieri pomeriggio per il ‘ Carnevale dei desideri ’, nonostante un meteo che sì consentito lo svolgimento della festa ma ha minacciato pioggia per tutto il tempo. Un evento a base di musica e delle mille storie raccontate dai personaggi di fantasia – delle fiabe, dei cartoni animati o dei fumetti – con i loro vestiti colorati. In piazza c’erano famiglie e bambini che hanno trascorso, fin dal primo corteo mascherato, un pomeriggio di gioia. "È stato un carnevale meraviglioso – ha detto l’assessora ai grandi eventi Andrea Cintorino –. Ha vinto su tutto l’entusiasmo e la voglia di divertirsi dei nostri bambini, la musica dal vivo di Radio 105 e i grandi personaggi mascherati che hanno animato il centro storico di Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La pioggia non ha fermato il Carnevale dei Desideri a Forlì.

Piazza Saffi si è riempita di allegria domenica pomeriggio.

