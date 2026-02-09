Carnevale al Museo gli eventi ai Civici di Padova

La città di Padova si prepara a vivere un carnevale diverso dal solito. Dal 16 al 18 febbraio, i Musei Civici organizzano “Carnevale al Museo”, un evento pensato per bambini tra i 6 e gli 11 anni. Tre giorni di attività e divertimento, ideati per coinvolgere le famiglie e far scoprire le bellezze del patrimonio culturale della città.

È in arrivo la prossima edizione del campus dei Musei Civici di Padova, dedicato a bambine e bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, che si terrà il 16, 17 e 18 febbraio 2026. Un modo nuovo di trascorrere le vacanze di Carnevale tra storie, giochi e laboratori manuali. Il form di iscrizione lo trovi al seguente link: https:tinyurl.com3hmtvtht Costo intera giornata: 40 euroAgevolazioni: 35 euro per fratellisorelleCosto mezza giornata: 30 euroAgevolazioni: 25 euro per fratellisorelle .🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Questo fine settimana a Padova e in tutta la provincia si susseguono eventi di ogni tipo.

