Carnevale a Verona | la sfilata della Domenica Caregotta

A Verona è iniziato il Carnevale e tra gli eventi più attesi c’è la sfilata della “Domenica Caregotta”. Re Teodorico torna protagonista, questa volta incarnato da Cristian Bragantini, che guida il corteo attraverso le vie del centro. La festa si svolge nel pomeriggio, ma l’atmosfera si accende già alle 18, quando il corteo si mette in movimento. Sono tanti i cittadini e i visitatori che hanno deciso di partecipare o semplicemente di assistere a questa tradizione che anima le strade della città.

Fra gli appuntamenti del carnevale veronese non poteva mancare la "Domenica Caregota". Anima della festa Re Teodorico in persona, eletto quest'anno Cristian Bragantini, che guiderà il corteo lungo le vie cittadine a partire dalle ore 18. Per tutti e tutte tanta musica, sfilata e gnocchi, per una.

