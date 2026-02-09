Carnevale a Sezze | tornano Peppalacchio e Peppa

Il Carnevale a Sezze torna con le maschere di Peppalacchio e Peppa. Le strade del paese si riempiono di colori e allegria, come ogni anno. La tradizione è forte e coinvolge grandi e piccini, che aspettano con entusiasmo questa festa molto sentita. Le maschere sono il cuore dei festeggiamenti e portano allegria e spensieratezza tra la gente.

Lunga è la tradizione del Carnevale a Sezze, una festa molto sentita, vicina al popolo dalla gioia contagiosa che vede incarnato nelle due maschere Peppalacchio e Peppa il fulcro dei festeggiamenti.Una festa pensata per grandi e piccini alla quale partecipano scuole e associazioni coordinate.

