Carnevale a Campogalliano carri maschere e dj set in città

Migliaia di persone si raduneranno di nuovo a Campogalliano per il Carnevale, che torna con i suoi carri colorati, le maschere e i dj set in città. L’evento, organizzato dal circolo Anspi Oratorio “Sassola” e dal Gruppo Amici del Carnevale, conta anche quest’anno sul patrocinio del Comune. La festa promette di animare le strade e coinvolgere grandi e piccoli in un’atmosfera di allegria e tradizione.

Sono attese anche quest'anno migliaia di persone per il tradizionale Carnevale di Campogalliano, l'evento organizzato dal circolo Anspi Oratorio "Sassola" e dal Gruppo Amici del Carnevale, con il patrocinio dell'Amministrazione comunale.Carri allegorici, maschere, il dj set dei giovani del.

