Il Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma si prepara a essere uno dei più vivaci degli ultimi anni. Da gennaio a febbraio, le strade si riempiranno di carri allegorici, maschere tradizionali e feste di quartiere. Le sfilate storiche tornano a coinvolgere grandi e piccoli, creando un’atmosfera di festa che si respirerà in tutta la regione.

Il Carnevale 2026 nel Lazio si annuncia più colorato che mai. Tra sfilate storiche, carri allegorici, maschere tradizionali e feste di comunità, da gennaio a febbraio la regione si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Che siate amanti delle tradizioni popolari o in cerca di eventi per tutta la famiglia, qui trovate l’elenco completo e aggiornato dei Carnevali laziali, con luoghi e date, pronto all’uso. Roma e dintorni: gli eventi principali. Carnevale Tiberino. Sabato 14 febbraio, tra acqua e terra, ci sarà la sfilata fluviale sul Tevere: partenza da Scalo De Pinedo alle 10 e arrivo a Castel Sant’Angelo alle 13.🔗 Leggi su Funweek.it

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Carnevale 2026

Argomenti discussi: Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma: tutte le sfilate, le date e gli eventi da non perdere; Carri allegorici, sfilate e polenta fumante: i borghi del Lazio da non perdere con i bambini; 3 feste di Carnevale da non perdere nel Lazio per vivere giornate di allegria; Frascati - Carnevale 2026 alle Mura del Valadier: musica, animazione e premi per le maschere.

Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma: tutte le sfilate, le date e gli eventi da non perdereDai Carnevali storici alle feste di quartiere, il Lazio offre un calendario ricchissimo capace di unire tradizione, spettacolo e spirito di comunità. Un’occasione perfetta per scoprire borghi, città e ... funweek.it

Carnevale 2026, le date che colorano il Lazio con coriandoli, balli in maschera e carri allegoriciDa Civita Castellana a Ronciglione, le sfilate che fanno storia Nel Lazio il Carnevale non è solo una festa, ma un rito collettivo che ogni anno riporta le pi ... etrurianews.it

Carnevale 2026 nel Lazio: eventi in programma da oggi 8 febbraio! Il Carnevale entra nel vivo e il Lazio si riempie di colori, musica, carri allegorici e maschere per grandi e piccoli! Leggi qui l’articolo completo con tutte le sfilate e date https://www.fu facebook

#Pontecorvo è il regno del Peperone di Pontecorvo DOP e del Carnevale. Il Carnevale di Pontecorvo è uno dei 4 Carnevali storici del Lazio, la prima edizione risale al lontano 1952. Il costume ufficiale è Burlicchio vestito da Arlecchino. visitlazio.com/pontecor x.com