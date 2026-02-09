Carnevale 2025 | le sfilate e le feste da non perdere a Genova e provincia

Genova e la provincia si riempiono di colore e musica per il Carnevale 2025. Le sfilate di carri e le feste a tema si susseguono fino al 22 febbraio, coinvolgendo grandi e bambini. Le strade si animano con spettacoli e pentolacce, mentre le piazze si riempiono di allegria e ritmo. La città si prepara a vivere giorni di festa, tra tradizione e divertimento.

Genova e la sua provincia si preparano a vivere un Carnevale ricco di eventi per tutte le età, con sfilate di carri, feste a tema, pentolacce e spettacoli in programma fino al 22 febbraio. Dalle iniziative gratuite organizzate da Ikea a Genova, ai festeggiamenti tradizionali nei comuni del territorio, passando per balli in maschera e caccia al tesoro, il calendario offre un ventaglio di proposte per celebrare questa festività. Il Carnevale 2025 si preannuncia come un periodo di grande fermento e divertimento per Genova e i comuni circostanti. Un’ondata di colori, musica e allegria pronta a coinvolgere grandi e piccini in un susseguirsi di eventi pensati per rendere indimenticabile questa ricorrenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Carnevale 2025

Il Carnevale 2026 nel Lazio e a Roma si avvicina e promette di essere uno dei più vivaci degli ultimi anni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Carnevale 2025

Argomenti discussi: Carnevale 2026 a Bologna e dintorni: tutti gli appuntamenti da non perdere; Sfilata – La Maschera più bella del #CarnevaleVenezia2026; Carnevale 2026 a Pavia e dintorni, tra sfilate allegoriche e tradizioni locali; Carnevale di Treviso 2025, tre giorni di festa in città.

Carnevale 2025: le sfilate e le feste da non perdere a Genova e provinciaDalle sfilate di carri alle feste a tema Giappone, dalle pentolacce alla musica, dalla caccia al tesoro in maschera ai balli mascherati: nelle prossime settimane sono previsti eventi di tutti i tipi p ... genovatoday.it

A Milano il Carnevale dura di più: tradizione ambrosiana, sfilate, eventi per famiglie e spettacoli fino al Sabato Grasso 2026A Milano il Carnevale dura di più: tradizione ambrosiana, sfilate, eventi per famiglie e spettacoli fino al Sabato Grasso 2026. siviaggia.it

In diretta da Piazza duomo le sfilate per l'apertura del Carnevale Termitano 2026 facebook