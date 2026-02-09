Carlo Conti il figlio Matteo compie 12 anni | la dedica speciale

Carlo Conti ha festeggiato sui social il dodicesimo compleanno del figlio Matteo. Il conduttore ha pubblicato una dedica speciale, condividendo con i fan il momento di festa per il ragazzino nato dall’amore con la moglie Francesca Vaccaro.

(Adnkronos) – Carlo Conti ha celebrato sui social il compleanno del figlio Matteo, nato dall’amore con la moglie Francesca Vaccaro. Matteo ieri, domenica 8 febbraio, ha compiuto 12 anni, un traguardo importante che il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 ha scelto di festeggiare pubblicamente con una dedica speciale. A corredo di uno scatto che ritrae la famiglia al completo, Conti ha scritto: “Ricordati sempre che il babbo e la mamma saranno sempre vicino a te nel lungo percorso del viale della vita”. Un’immagine intensa che racconta il forte legame che unisce madre, padre e figlio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

