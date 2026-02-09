Carlo Conti ha festeggiato sui social il dodicesimo compleanno del figlio Matteo. Il conduttore ha pubblicato una dedica speciale, condividendo con i fan il momento di festa per il ragazzino nato dall’amore con la moglie Francesca Vaccaro.

(Adnkronos) – Carlo Conti ha celebrato sui social il compleanno del figlio Matteo, nato dall’amore con la moglie Francesca Vaccaro. Matteo ieri, domenica 8 febbraio, ha compiuto 12 anni, un traguardo importante che il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 ha scelto di festeggiare pubblicamente con una dedica speciale. A corredo di uno scatto che ritrae la famiglia al completo, Conti ha scritto: “Ricordati sempre che il babbo e la mamma saranno sempre vicino a te nel lungo percorso del viale della vita”. Un’immagine intensa che racconta il forte legame che unisce madre, padre e figlio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Carlo Conti, il figlio Matteo compie 12 anni: la dedica speciale

Approfondimenti su Carlo Conti

Carlo Conti e sua moglie Francesca Vaccaro si tengono lontani dai riflettori, ma ora emergono nuovi dettagli sulla donna che condivide la vita con il conduttore.

Dopo la sua vittoria a Kitzbühel, Giovanni Franzoni ha espresso emozioni profonde, dedicando il risultato a Matteo Franzoso, amico scomparso.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Carlo Conti

Argomenti discussi: Carlo Conti e la paternità all'età di 52 anni: Era il momento giusto per me; Chi è Francesca Vaccaro, la moglie di Carlo Conti ospite oggi a Verissimo: età, carriera, la storia d'amore e il figlio Matteo; Carlo Conti svela un lato inedito della vita privata: la sua abitudine più bella con la moglie Francesca e il figlio Matteo; Antonella Clerici mi ha fatto sposare, Carlo Conti a Verissimo. E su Sanremo...

Carlo Conti, il figlio Matteo compie 12 anni: la dedica specialeCarlo Conti ha celebrato sui social il compleanno del figlio Matteo, nato dall'amore con la moglie Francesca Vaccaro. Matteo ieri, domenica 8 febbraio, ha compiuto 12 anni, un traguardo importante che ... adnkronos.com

Quanti figli ha Carlo Conti e chi è la moglie Francesca Vaccaro? La vita privataScopri tutti i dettagli sulla vita privata di Carlo Conti: dal legame con il figlio Matteo alla storia d'amore con la moglie Francesca Vaccaro. tag24.it

Questa è la segreteria di Carlo Conti, lasciare una nuova canzone dopo il bip #Sanremo2026 facebook

Carlo Conti dovrà ora correre ai ripari per sostituirlo oltre a dover chiudere il quadro di ospiti e altri co-conduttori della kermesse x.com