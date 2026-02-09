Caporalato rider comissariata Glovo

Il pubblico ministero di Milano, Paolo Storari, ha deciso di mettere sotto controllo giudiziario Foodinho, la società di consegne del gigante spagnolo Glovo. L’ordinanza arriva in fretta, dopo che sono emersi sospetti di caporalato tra i rider. La misura mira a chiarire eventuali violazioni e a verificare le condizioni di lavoro di chi consegna cibo in città.

11.55 Il pm di Milano Paolo Storari ha disposto in via d'urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso spagnolo Glovo. Secondo accertamenti, ai rider, 40mila impiegati in tutta Italia, sarebbero state corrisposte paghe sotto la soglia di povertà, dunque con uno sfruttamento del lavoro. Sarebbero state erogate retribuzioni "inferiori fino al 76% rispetto alla soglia di povertà e dell' 81% rispetto ai contratti di settore".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su Glovo Foodinho Glovo finisce sotto controllo giudiziario per il reato di caporalato La Procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Glovo, sospettata di aver sfruttato i propri rider. Glovo in tribunale: “I dati sui turni dei rider cancellati per motivi di privacy” Recentemente, Glovo ha deciso di eliminare tutti i dati relativi ai turni dei rider, citando ragioni di tutela della privacy. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Glovo Foodinho Milano, caporalato: controllo giudiziario per Foodinho-GlovoSecondo l’indagine, emergerebbe una situazione di sfruttamento sistemico del lavoro, con condizioni non compatibili con i diritti minimi dei lavoratori (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it Rider sfruttati, controllo giudiziario per Foodinho-GlovoMILANO – Il pm di Milano Paolo Storari ha disposto in via d’urgenza il controllo giudiziario per caporalato per Foodinho, la società di delivery del colosso spagnolo Glovo. livesicilia.it La riunione sul caporalato della Commissione parlamentare di inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro in Italia presso la Prefettura di Siena facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.