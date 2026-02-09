L’ex compagna di Epstein si rifiuta di rispondere alle domande della Commissione di vigilanza del Congresso. Invoca il Quinto Emendamento e dice che parlerà solo se Trump le concede la grazia. La sua posizione mette in forse le indagini sul caso e solleva nuovi interrogativi sulla sua possibile protezione.

Nuova svolta nel caso Epstein. Ghislaine Maxwell, l’imprenditrice britannica, ex compagna del faccendiere americano, condannata nel giugno 2022 a 20 anni di carcere per adescamento di minori e altri reati commessi con o per conto del partner, è apparsa oggi davanti alla Commissione di vigilanza del Congresso statunitense sul caso Epstein. Maxwell era in videocollegamento dal carcere del Texas, dove sta attualmente scontando la pena. Ha poi specificato che solo lei è nelle condizioni di fornire la verità sul caso e fornire un resoconto completo, sottolineando che sia l’attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump che l’ex presidente Clinton sono innocenti e non hanno commesso illeciti, ma “solola signora Maxwell può spiegare perché, e il pubblico ha il dirittodi questa spiegazione“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Capo Epstein, Maxwell rifiuta di rispondere in Commissione vigilanza. L’avvocato: “Parla solo se Trump le concede la grazia”

Approfondimenti su Capo Epstein

L’avvocato di Maxwell dice che solo lei può chiarire se Trump e Clinton sono innocenti.

Ultime notizie su Capo Epstein

Argomenti discussi: Lo scandalo Epstein-Mandelson investe Starmer: salta il suo braccio destro. In Norvegia si dimette ambasciatrice; JK Rowling rifiuta di invitare Jeffrey Epstein all’inaugurazione di Harry Potter a Broadway; Caso Epstein i Clinton accettano di testimoniare davanti al Congresso ma Comer rifiuta.

Epstein, complice Ghislane Maxwell si rifiuta di testimoniareWashington, 9 feb. (askanews) - Ghislaine Maxwell, ex fidanzata e complice del finanziere pedofilo suicida in carcere nel 2019 Jeffrey Epstein, ... notizie.tiscali.it

Epstein file: Ghislaine Maxwell testimonierà davanti al Congresso Usa, ma lei vuole l’immunitàI legali hanno anticipato che si appellerà al 5° emendamento ma le sue possibili risposte fanno paura a molti. A fine mese anche i Clinton chiamati a deporre ... dire.it

La grande stampa ha insabbiato per anni il caso Epstein. Ora prova goffamente a coinvolgere Trump. Nel frattempo però si dimette Morgan McSweeney, capo gabinetto di Starmer. di @madforfree x.com

La seconda vittima politica eccellente del caso Epstein nel Regno Unito è Morgan McSweeney, potentissimo capo dello staff del primo ministro Keir Starmer, che si è dimesso ieri pomeriggio. Di Sabrina Provenzani facebook