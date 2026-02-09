Capitolo stadio Fenucci | Noi disponibili a metterci 100 milioni ma servono altri interventi

Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha parlato durante la presentazione di Helland e Shom. Ha detto che il club è disposto a investire fino a 100 milioni per il nuovo stadio, ma serve anche l’aiuto di altri soggetti. Fenucci ha spiegato che senza altri interventi, non si potrà andare avanti con il progetto.

A margine della doppia presentazione di Helland e Shom, l'Amministratore Delegato rossoblù Claudio Fenucci si è intrattenuto con i giornalisti per fare il punto in casa Bologna. Tra i tanti temi toccati, particolare risalto è stato dato all'argomento stadio Dall'Ara, una situazione tornata prepotentemente in auge negli ultimi giorni e che ancora non sembra trovare soluzione.Lo "stallo alla messicana" (o meglio all'italiana) pare senza fine, con un avvilente ping-pong di responsabilità che si rimpallano da un campo all'altro da anni, decisamente troppi anni. Nel mentre, la candidatura della città ad ospitare le gare degli Europei 2032 è già svanita e Fenucci ha così provato a fotografare la spinosa situazione chiarendo alcuni punti chiave.

