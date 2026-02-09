Canadian miner Vizsla Silver says abducted Mexico workers found dead
La miniera canadese Vizsla Silver conferma che i lavoratori rapiti nel sito di Concordia, in Messico, sono stati trovati morti. La notizia arriva dopo giorni di tensione e preoccupazione, senza che siano stati ancora chiariti i motivi dell’omicidio o i responsabili. La compagnia ha comunicato ufficialmente la tragedia, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze.
Feb 9 (Reuters) - Canadian miner Vizsla Silver said on Monday workers who were abducted from the company’s project site in Concordia, Mexico, have been found dead. Last month, the Vancouver-based company had reported that 10 of its workers were abducted from its Panuco project in Mexico. The miner said it is awaiting confirmation from the Mexican authorities and will provide further updates. Il 9 febbrario (Reuters) - Il minatore canadese Vizsla Silver ha detto lunedì che i lavoratori rapiti dal sito del progetto della società a Concordia, in Messico, sono stati trovati morti. Il mese scorso, la società con sede a Vancouver aveva riferito che 10 dei suoi lavoratori erano stati rapiti dal suo progetto Panuco in Messico. 🔗 Leggi su Internazionale.it
