Can Yaman c’è del tenero con Lorena Ramiro? Lei interviene e fa chiarezza

Can Yaman torna a far parlare di sé, questa volta per un possibile interesse verso Lorena Ramiro. La modella e influencer ha deciso di intervenire sui social per mettere fine alle voci e chiarire la natura del loro rapporto. I fan si sono subito scatenati, ma lei ha specificato che tra loro non c’è altro che una semplice amicizia. La situazione resta aperta, ma per ora Lorena preferisce mantenere i piedi per terra e non alimentare ulteriori speculazioni.

Di recente Can Yaman è stato paparazzato insieme a Lorena Ramiro e in rete si è immediatamente parlato di presunto flirt. Lei però interviene e fa chiarezza. In attesa di vederlo sul palco del Festival di Sanremo 2026 nelle vesti di co-conduttore, in questi giorni Can Yaman è finito al centro del gossip e della cronaca rosa. Tutto è iniziato quando il giornalista spagnolo Javi Hoyos ha rivelato che l’attore turco è stato beccato a cena a Madrid insieme all’influencer Lorena Ramiro. I due si sono incontrati nel ristorante dell’hotel in cui alloggia Yaman, tuttavia non si è mai parlato di atteggiamenti intimi o di contatto fisico. 🔗 Leggi su Novella2000.it

