Il centrodestra si è chiuso in una porta blindata. Le liste civiche non sono più ammesse e il campo largo annunciato si restringe, lasciando fuori le forze più moderate. Intanto, il centrosinistra si presenta coeso e deciso a giocarsi tutte le carte per conquistare il comune, puntando su un’alternativa chiara rispetto alle vecchie gestioni. La campagna elettorale entra nel vivo e i primi segnali indicano una sfida molto più combattuta del previsto.

Tempo di lettura: 3 minuti Un centrosinistra coeso, credibile e nettamente alternativo al centrodestra e alle esperienze amministrative del passato espresse dalla squadra dell’ex sindaco Gianluca Festa. E non solo. È questo il messaggio politico emerso con chiarezza dall’incontro che si è svolto ad Avellino tra il segretario regionale del Partito democratico Piero De Luca, il consigliere regionale Maurizio Petracca e i riferimenti cittadini del Pd. Un confronto partecipato, che ha segnato l’avvio di una fase nuova per il partito sul territorio, a partire dal rafforzamento della comunità democratica e dal coinvolgimento di tutte le sue energie, dopo le ultime tensioni anche per il congresso provinciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Campo largo, porte chiuse ai ‘civici‘ riconducibili al centrodestra”

Approfondimenti su Gianluca Festa

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Gianluca Festa

Argomenti discussi: Roseto, campo squalificato. E scatta l’operazione Canka; L'Athletic strapazza l'Acireale del palermitano Lo Faso: nerorosa secondi a -1 dalla vetta; Tegola sul Roseto basket, campo squalificato per un turno; I riformisti del Pd alzano la testa, Schlein difende il campo largo ma del programma non c’è traccia.

I tifosi lanciano panini e ossa di bistecca in campo: multa e partite a porta chiuse alla NarneseLa Narnese dovrà giocare la prossima partita a porte chiuse e dovrà pagare una multa di 1500 euro perché i tifosi hanno lanciato in campo panini e ossa di bistecca. Questa situazione si è verificata ... fanpage.it

CRESCE L'INSOFFERENZA TRA PD, M5S E FORZE PROGRESSISTE/ Foggia, tensioni nel campo largo: gli alleati chiedono un vertice alla sindaca Episcopo facebook

Il deputato di @forza_italia , @Giorgiolovecc : «A #Foggia dal campo largo al campo santo». x.com