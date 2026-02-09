Campionati italiani junior Viola Canovi sul podio nei 200 metri Casoni è 6° sugli 800

Non si ripete Alessandro Casoni, ma sul podio dei 200 metri junior dei campionati italiani giovanili chiusi ad Ancona, va Viola Canovi, la velocista reggiana della Fratellanza Modena allenata da Loredana Riccardi, nella gara che vedeva al via tre atlete azzurre. Viola, dopo il 24''61 della batteria (sempre terza), corre in finale in 24''80, ma davanti Elisa Valensin e Margherita Castellani vanno a schioppo, chiudendo rispettivamente in 23''45 e 23''64. Casoni è 6° sugli 800 corsi in 1'54''41, mostrando forse un po' di stanchezza psicofisica dopo il titolo italiano sui 1.500. Meglio di lui fanno altre due atlete reggiane: Sara Arrigoni della Corradini è quarta nei 3000 promesse in 9'57''26, in una gara impostata forse troppo lentamente; Sokhna Ndiaye della Self Montanari e Gruzza fa il personale nel peso junior con m 12,33 e chiude al quinto posto.

