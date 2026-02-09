Campi Flegrei a gennaio ci sono stati 285 terremoti Il suolo continua a sollevarsi di 1,5 centimetri al mese
A gennaio, i sismografi hanno registrato 285 scosse nei Campi Flegrei. Il suolo si solleva ancora di 1,5 centimetri ogni mese, senza sosta. L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha diffuso i dati aggiornati, confermando che la zona resta molto attiva e monitorata.
L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha reso noti i dati del bollettino di monitoraggio mensile dei Campi Flegrei, relativo a gennaio 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it
