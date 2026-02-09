Campania Love Park | gioca vinci e dona amore

Il Centro Commerciale Campania ha aperto le porte a un evento speciale: Campania Love Park. L’obiettivo è far giocare, vincere e donare amore, coinvolgendo tutti, senza distinzione. La manifestazione si svolge in un’atmosfera allegra e accogliente, invitando le persone a partecipare e condividere momenti di gioia.

Il Centro Commerciale Campania celebra l’amore in tutte le sue forme con Campania Love Park, un evento inclusivo e aperto a tutti. In occasione di San Valentino, il Centro Commerciale Campania celebra l’amore in tutte le sue forme con Campania Love Park, un evento inclusivo e aperto a tutte le persone, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Venerdì 13 febbraio, Piazza Campania si trasformerà in un suggestivo luna park a tema, dove divertimento, condivisione e solidarietà si incontrano per dare vita a un’esperienza coinvolgente pensata per grandi e piccoli. Dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 20:00, il cuore del Centro, Piazza Campania, sarà animato da un percorso emozionale che unisce gioco, intrattenimento e gesti di generosità. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Campania Love Park: gioca, vinci e dona amore Approfondimenti su Campania Love Park Love Me Like I Love Terni: “Un evento diffuso che unisce creatività, relazioni, commercio e amore autentico per la città” A Terni si accendono i festeggiamenti per il Santo patrono e per gli innamorati. Another Love, Come Finisce: Un Amore Impossibile! La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Campania Love Park Campania Love Park: gioca, vinci e dona amoreIn occasione di San Valentino, il Centro Commerciale Campania celebra l’amore in tutte le sue forme con Campania Love Park, un evento inclusivo e aperto a ... napolivillage.com Campania Love Park, il luna park dei sentimenti al Centro Commerciale CampaniaScopri tutti i dettagli riguardo Campania Love Park, il luna park dei sentimenti al Centro Commerciale Campania . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com #fotodelgiorno Buongiorno e buona domenica! #salerno #campania #napoli #italy #italia #avellino #caserta #battipaglia #instagood #cilento #love #nocerainferiore #amalficoast #benevento #follow #roma #cavadetirreni #pontecagnano #salernocity #s facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.