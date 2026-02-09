Questa mattina a Camogli un grande muraglione è crollato, bloccando l’unica strada che collega l’istituto cardiovascolare alla città. I parenti degli ospiti sono scappati passando attraverso un bosco per tornare a casa, mentre i vigili del fuoco hanno passato tutta la notte a cercare eventuali persone rimaste sotto le macerie. La frana ha causato danni alla strada e isolato i pazienti dell’ospedale, rendendo difficile intervenire. La situazione resta sotto controllo, ma ancora nessuno sa se ci siano feriti o dispersi.

Frana nel Comune di Camogli: un muraglione ha ceduto facendo finire terra e massi lungo la strada privata vicino all'Aurelia. Sul posto immediato l'intervento da parte dei vigili del fuoco al lavoro con le squadre di Rapallo, Chiavari e Genova. La strada chiusa porta ad alcune abitazioni e all'Istituto Cardiovascolare di Camogli. Esiste un percorso pedonale alternativo per i residenti ma non per le persone presenti all'interno dell'istituto. Sarebbero circa una cinquantina le persone presenti all'interno della struttura sanitaria. I vigili del fuoco hanno aiutato per prima cosa i parenti dei degenti rimasti bloccati con le auto a percorrere a piedi un piccolo sentiero nei boschi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Camogli, crolla muragliene e isola i pazienti dell'istituto cardiovascolare, l'unica strada percorribile attraversa un bosco

Una porzione di falesia si è staccata a Camogli, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza della zona.

Crolla muraglione a Camogli, frana lungo la strada: struttura sanitaria isolataU na frana si è verificata lungo via Aurelia nel Comune di Camogli. Un muraglione ha ceduto facendo finire terra e massi lungo la strada privata. Sul posto immediato l'intervento da parte dei vigili ... primocanale.it

Frana a Camogli, vigili del fuoco al lavoro fino a notte fonda: ci vorranno settimane per la riapertura della stradaLa criticità maggiore è nella presenza dell’Istituto Cardiovascolare che, al momento, è praticamente isolato. L’unica via alternativa è infatti una stradina pedonale nel bosco ... primocanale.it

